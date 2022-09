Rittner Buam müssen sich dem Liganeuling geschlagen geben

Klobenstein – Im fünften Testspiel setzte es für die Rittner Buam am Samstagabend in der Ritten Arena eine Niederlage. Gegen die Hockey Unterland Cavaliers Bacio della Luna verloren Simon Kostner & Co. mit 2:4.

Im ersten Drittel schenkten sich die beiden Mannschaften nicht viel und es kam nur mit Mühe ein Spielfluss auf. Das änderte sich im zweiten Spielabschnitt. In der 25. Minute spielten die Gäste aus Neumarkt eine Powerplay-Situation hervorragend aus: Florian Wieser bediente Nicolò Remolato mustergültig, sodass dieser nur noch einschieben musste. Vom Gegentor gefordert bliesen nun die Buam zum Angriff und belohnten sich noch vor der letzten Drittelpause, als Robert Öhler im Nachfassen zum 1:1 einnetzte (38.). Im Schlussdrittel starteten die Buam mit dem 2:1 durch einen Marco-Insam-Schuss von der blauen Linie (41.), doch die Cavs drehten die Partie mit einem Doppelschlag der Galassiti-Brüder. Zuerst war es David Galassiti, der einen Abpraller ins Gehäuse hinter Hawkey einschob (48.), dann rutschte dem Rittner Goalie ein Schuss von Gabriel Galassiti unter den Schonern durch (51.). In der Schlussphase setzte Moritz Kaufmann mit einem Empty-Net-Tor den Schlusspunkt auf das Testspiel (59.).

Im Vorfeld des Testspiels fand in der Ritten Arena zunächst der Sponsor-Day statt, bei welchem die Sponsoren und Gönner der Rittner Buam traditionell zu einem Umtrunk eingeladen wurden. Vor Anpfiff wurde auch die Mannschaft der Rittner Buam offiziell vorgestellt. Für die Heiskanen-Truppe geht es am Mittwoch, 7. September mit einem Testspiel gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan weiter, ehe am 10. September – wiederum gegen die Broncos – die Alps Hockey League losgeht.

Rittner Buam – Hockey Unterland Cavaliers Bacio della Luna 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Tore: 0:1 Remolato (25.06/PP), 1:1 Robert Öhler (38.30), 2:1 Insam (41.11), 2:2 David Galassiti (48.27), 2:3 Gabriel Galassiti (50.30), 2:4 Kaufmann (58.40/EN)