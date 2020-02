Robinson feierte in Kranjska Gora 2. RTL-Sieg

Mit einer furiosen Fahrt im Finale hat die Neuseeländerin Alice Robinson am Samstag im Riesentorlauf in Kranjska Gora Weltmeisterin Petra Vlhova noch abgefangen und mit 0,34 Sekunden Vorsprung ihren zweiten Weltcuperfolg gefeiert. Meta Hrovat (SLO) und Wendy Holdener (SUI) wurden gemeinsam Dritte. Katharina Liensberger landete 2,22 Sekunden zurück als beste Österreicherin an der elften Stelle.

Robinson nahm der Slowakin Vlhova mit Bestzeit im zweiten Durchgang 0,58 Sekunden ab. “Die Verhältnisse, der Kurs, es war perfekt”, freute sich Robinson im ORF-TV-Interview. “Nach dem Fehler im ersten Lauf musste ich alles geben, mit diesem Lauf bin ich wirklich zufrieden”, erklärte die 18-Jährige, die in Slowenien vor zwei Jahren ihr Weltcup-Debüt gegeben hatte. “Es ist cool, nun hier zu gewinnen.”

Vlhova meinte, mit einem zweiten Rang im Riesentorlauf dürfe sie zufrieden sein. “Natürlich will man die Position bestätigen, aber Alice war im zweiten Lauf wirklich stark, es war schwierig, sie zu schlagen. Ich habe doch ein paar Fehler gemacht.” Das Spitzen-Duo distanzierte in Abwesenheit der um ihren Vater trauernden Weltcup-Führenden Mikaela Shiffrin (USA) die Nächstplatzierten um mehr als eine Sekunde.

In der RTL-Saisonwertung führt nach einem achten Tagesrang weiter die zweifache Saisonsiegerin Federica Brignone. Vlhova rückte der Italienerin aber nahe.

Katharina Truppe und Liensberger waren in den einzelnen Läufen die bestplatzierten Österreicherinnen. Während aber die Kärntnerin im Finale vom elften auf den 21. Platz zurückfiel (+3,43), machte die Vorarlbergerin 13 Ränge gut. Nach verpatztem ersten Lauf wurde sie ihren Erwartungen gerecht. “Ich habe gewusst, dass es besser geht und bin befreit gefahren. Ich habe die Ski laufen lassen und darauf kommt es auch an”, meinte Liensberger nach der zweitbesten Laufzeit in der Entscheidung.

Zweitbeste ÖSV-Läuferin war die Steirerin Julia Scheib (+2,53) auf Rang 14. Die 21-Jährige schaffte damit ihre bisher beste Weltcup-Platzierung. “Ich bin megahappy, dass ich es endlich runtergebracht habe”, erklärte Scheib. “Ich hätte im letzten Teil noch mehr attackieren können, aber ich wollte es unbedingt ins Ziel bringen.”

Vor Truppe landete auch noch die Tirolerin Franziska Gritsch als 19. (+3,27). Eva-Maria Brem, die mit ihrem Erfolg in Jasna 2016 die bisher letzte RTL-Siegerin des ÖSV ist, verpasste als 33. die Punkteränge. Anna Veith fehlte wegen einer Erkrankung.