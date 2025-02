Robinson in Sestriere-Riesentorlauf voran – Scheib Sechste

Von: apa

Alice Robinson liegt nach dem ersten Durchgang des alpinen Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Sestriere in Führung. Die Neuseeländerin geht mit sechs Hundertstel Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami in den zweiten Lauf, Freitag-Siegerin Federica Brignone hat als Vierte unmittelbar hinter der Kanadierin Britt Richardson (+0,07) zwölf Hundertstel Rückstand. Als beste Österreicherin landete Julia Scheib trotz eines schweren Fehlers an der sechsten Stelle (+0,55).

Stephanie Brunner rangiert mit +0,97 Rückstand auf dem 14. Platz, Katharina Liensberger (+2,28) wird den zweiten Durchgang (14.00 Uhr) mit Nummer 1 eröffnen. Nicht dabei sein wird US-Star Mikaela Shiffrin, die als 33. die Qualifikation für das Finale – wie die Österreicherinnen Franziska Gritsch und Nina Astner – verpasste. Das war der Ausnahmeathletin zuletzt 2012 in einem Weltcup-Rennen passiert, damals stand Shiffrin am Anfang ihrer Karriere.