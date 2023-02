Kunstbahnrodeln: Südtiroler Duo Vötter/Oberhofer holt Gesamtweltcup

Winterberg – Das Südtiroler Rodel-Duo Andrea Vötter und Marion Oberhofer ist Gesamtweltcupsieger im Kunstbahnrodeln.

Beim letzten Weltcup-Saisonbewerb im Frauen-Doppelsitzer in Winterberg fuhren sie auf einen sehr guten dritten Platz vor und schlossen die Saison damit mit 1010 Punkten ab. Mit 915 Punkten folgen die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Michaela Kipp, die am Samstag in Winterberg den Sieg holten.

Mit 898 Punkten beenden die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal den Weltcup.

Vötter und Oberhofer standen aufgrund einer herausragenden Saison mit elf Podiumplatzierungen bereits zuvor als Gesamtweltcupsieger fest.