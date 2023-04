Rodionov in Madrid-Hauptbewerb dabei – Zhizhen Gegner

Jurij Rodionov hat sich am Dienstag erstmals überhaupt für ein Masters-1000-Tennis-Turnier qualifiziert. Mit einem 6:4,6:3-Erfolg über den Deutschen Daniel Altmaier in Madrid meisterte der 23-Jährige auch die zweite Qualifikationshürde. Als Belohnung darf sich der Niederösterreicher in der 1. Runde des Hauptbewerbs frühestens am Donnerstag mit dem Chinesen Zhang Zhizhen messen, der in der Weltrangliste auf Platz 99 liegt. Das hat die Zulosung der Qualifikanten ergeben.

Sollte Österreichs als Nummer 119 der Welt zweitbester Akteur einen weiteren Sieg feiern, würde in der 2. Runde der als Nummer 21 gesetzte Kanadier Denis Shapovalov warten, der wie alle Gesetzten zum Auftakt ein Freilos hat. Daneben ist mit dem mit einer Wildcard ausgestatteten ÖTV-Star Dominic Thiem ein weiterer Österreicher in Madrid dabei. Auch der 29-jährige Niederösterreicher wird am Mittwoch noch nicht im Einsatz sein, er startet gegen den Briten Kyle Edmund.

Im Gegensatz zu Rodionov kam für Sebastian Ofner das Aus in der Qualifikation. Der Steirer musste sich im Kampf um einen Platz im Hauptbewerb dem Russen Roman Safiullin mit 4:6,6:7(4) geschlagen geben. Im WTA-1000-Turnier auf dem gleichen Schauplatz blieb Österreichs beste Frau in der 2. Quali-Runde hängen. Julia Grabher musste sich Dajana Jastremska aus der Ukraine klar mit 1:6,2:6 beugen. “Unterm Strich war es in allen Bereichen zu wenig, besonders bitter und ärgerlich war die Serviceleistung und die vielen ungenützten Breakchancen. Hinzu kommt ein beleidigter Hüftbeuger, was die Laune aktuell nicht besser macht”, verlautete Grabher auf Facebook.