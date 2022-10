Rodriguez bezwingt Ex-Weltmeister Price bei Darts-EM

Rowby-John Rodriguez hat bei der Darts-EM in Dortmund einen überraschenden Erstrundenerfolg gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price gefeiert. Der Österreicher besiegte den walisischen Weltranglistenzweiten am Freitag 6:4. In der zweiten Runde wartet am Samstag mit Weltmeister Peter Wright aus Schottland der nächste harte Brocken. Ausgeschieden ist von den Stars auch Michael van Gerwen, der sich nach einem packenden Match mit 5:6 dem Engländer Chris Dobey geschlagen geben musste.

Damit kommt es auch nicht zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Price und Wright, die sich seit Monaten einen engen Kampf um die Nummer eins der Weltrangliste liefern. Kommt Wright nun mindestens ins Halbfinale, bleibt er im Ranking knapp zwei Monate vor der WM in London der Primus.