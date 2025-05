Roglic gibt nach nächstem Sturz beim Giro auf

Von: APA/sda

Der beim Giro d’Italia im Vorfeld als Favorit gehandelte Primoz Roglic hat bei der Italien-Radrundfahrt aufgegeben. Der 35-Jährige, der 2023 den Giro und viermal die Vuelta (zuletzt 2024) gewonnen hatte, kam heuer nicht in Form. Der Slowene verlor in mehreren Etappen den Anschluss und lag vor der 16. Etappe am Dienstag fast vier Minuten hinter dem Führenden Isaac Del Toro zurück.

Der Kapitän des Red-Bull-Bora-Teams, der in der Gesamtwertung auf Platz zehn lag, wurde Opfer einer Reihe von Stürzen, darunter ein weiterer am Dienstag im Regen rund 95 km vor dem Ziel. Red Bulls Sportdirektor Christian Pömer hatte schon am Sonntag darauf hingewiesen, dass Roglic Verletzungen erlitten habe. Am Montag war ein Ruhetag angesetzt.