Ronaldo bekräftigt Wechselwunsch bei Man United

Cristiano Ronaldo will weg von ManU und rein in die Champions League

Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat einem Medienbericht zufolge bekräftigt, den englischen Spitzenclub Manchester United in diesem Sommer verlassen zu wollen. Die britische “Times” berief sich am Mittwoch auf Gespräche am Dienstag auf dem Trainingsgelände des Clubs. In diesen habe der portugiesische Starspieler deutlich gemacht, zu einem Verein wechseln zu wollen, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt.

ManUnited ist nur für die Europa League qualifiziert. Ronaldos Agent Jorge Mendes soll ebenfalls vor Ort gewesen sein. Der 37-jährige Europameister von 2016 hatte die Saisonvorbereitungstour durch Thailand und Australien verpasst. Die Club-Verantwortlichen sollen laut “Times” um einen Verbleib Ronaldos geworben haben. Der neue Trainer Erik ten Hag setze demnach auf den Stürmer. Ronaldos Vertrag im Old Trafford läuft noch ein Jahr.

Schon davor hatte Bayern-Boss Oliver Kahn noch einmal begründet, warum ein Mega-Transfer von Ronaldo von den Münchnern nicht verfolgt worden ist. “Wir haben das Thema diskutiert – sonst würden wir unseren Job nicht gut machen. Aber wir kamen zu dem Schluss, dass er bei aller Wertschätzung von uns allen in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte”, sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters der “Sport Bild” (Mittwoch).

Ein Thema in München bleibt Englands Stürmerstar Harry Kane (28) von Tottenham. “Harry Kane ist ein hervorragender Stürmer, der bei Tottenham unter Vertrag steht”, sagte Kahn. Kane könnte im nächsten Sommer nochmals ein Kandidat für die Bayern werden. Dann läuft sein Vertrag beim Premier-League-Club nur noch ein Jahr. Tottenham strebt eine Vertragsverlängerung mit Kane an.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski wollen die Münchner die kommende Saison mit einem angepassten Spielsystem ohne echte Nummer neun bestreiten. Trainer Julian Nagelsmann plant ein variables Auftreten seiner Mannschaft um Zugang Sadio Mané.