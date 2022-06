Ronaldo glänzt bei Portugal-Sieg gegen die Schweiz

Ein überragender Cristiano Ronaldo hat Portugal in der Nations League zu einem deutlichen Sieg gegen die Schweiz geführt. Der Fußball-Europameister von 2016 gewann am Sonntagabend in Lissabon in der zweiten Runde der Liga A ohne Probleme mit 4:0 (3:0). Ronaldo traf doppelt (35./39.) und leistete per Freistoß den Assist zur Führung von William Carvalho (15.). Für den Sieger der ersten Nations-League-Ausgabe 2019 traf Joao Cancelo (68.) zum Endstand.

Ronaldo hatte vor den Augen von Mama Dolores Aveiro sogar den Hattrick auf dem Fuß, er vergab aber noch einige gute Chancen. Ein weiterer Treffer des 37-Jährigen wurde in der 51. Minute wegen Abseits zurecht aberkannt. Die Schweizer hatten unterdessen beim vermeintlichen Führungstor von Haris Seferovic in der fünften Minute Pech, da der Treffer nach Ansicht der Videobilder wegen Handspiels zurückgenommen wurde.

Im zweiten Spiel der Gruppe 2 verpasste Tschechien gegen Spanien eine Überraschung. Dank eines späten Treffers von Eric Garcia (90.) kamen die Spanier in Prag noch zu einem 2:2 (1:1). Zuvor hatte Jakub Pesek die Gastgeber früh in Führung gebracht (4.), Gavi war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Jan Kuchta ließ die Tschechen mit seinem Tor (66.) von einer Sensation träumen. Portugal führt mit vier Zählern nun punktgleich vor Tschechien, die beide am kommenden Donnerstag aufeinandertreffen.

Für Norwegen war erneut Torjäger Erling Haaland der Matchwinner. Der 21-Jährige erzielte im skandinavischen Duell der Liga B in Schweden beim 2:1 (1:0) einen Doppelpack. Erst traf der frühere Salzburger eiskalt per Foulelfmeter (20.), dann erhöhte der neue Stürmer von Manchester City mit seinem 18. Länderspieltor (69.). Auch im ersten Spiel der Gruppe 4 hatte Haaland die Norweger beim 1:0 in Serbien zum Sieg geschossen. Die zweite Partie der Gruppe zwischen Serbien und Slowenien endete 4:1 (1:1).