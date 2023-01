Ronaldo könnte Saudi-Arabien-Debüt in Test gegen PSG geben

Fußball-Superstar Ronaldo könnte in seiner Rolle als Neo-Spieler des saudi-arabischen Clubs Club Al-Nassr erstmals in einem Testspiel gegen Paris Saint-Germain am 19. Jänner in Riad in Erscheinung treten. Wie Al-Nassr-Coach Rudi Garcia gegenüber “L’Equipe” bestätigte, würde der 37-jährige Portugiese gegen Lionel Messi und Co. allerdings in einem gemischten Team von Spielern Al-Nassrs sowie Al-Hilals antreten.

Sein erstes Ligamatch für Al-Nassr ist für 22. Jänner gegen Al-Ettifaq bzw. nach dem Absitzen seiner aus England mitgebrachten Zwei-Spiele-Sperre geplant.