Rossi-Assist bei Minnesota-Sieg gegen Topteam Boston

24 Stunden nach der Niederlage in Pittsburgh hat Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei einem der Top-Teams gewonnen. Minnesota gewann in Boston gegen die Bruins mit 4:3 nach Verlängerung. Der Vorarlberger Marco Rossi bekam beim Treffer zum 3:2 von Ryan Hartman (36.) einen Assist gutgeschrieben und hält nach 30 Spielen bei zehn Toren und acht Assists.

Minnesota ging mit einem Doppelschlag im Finish (54., 56.) in Führung, kassierte gegen den Tabellenführer der Atlantic Division in Unterzahl aber noch den Ausgleich. In der Verlängerung wurde Stürmerstar Kirill Kaprisow mit seinem zehnten Saisontor zum Matchwinner.

Rossi und Co. feierten den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen, sind in der Central Division aber unverändert Vorletzter. Auf die Play-off-Plätze fehlen allerdings nur vier Punkte.