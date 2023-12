Rossi bei Minnesota-Niederlage in Edmonton ohne Punkt

Auch die Minnesota Wild mit Marco Rossi haben die Siegesserie der Edmonton Oilers nicht zu stoppen vermocht. Beim knappen 3:4 am Freitag in Edmonton kassierte Minnesota die zweite Niederlage hintereinander nach zuvor vier Siegen in Folge. Rossi blieb bei 14:04 Minuten Spielzeit und einem Schuss aufs Tor erneut ohne Scorerpunkt. Mit 22 Punkten aus den ersten 25 Partien liegen die Wild im Westen nur an der zwölften Stelle, verzeichnen unter Neo-Coach John Hynes aber Auftrieb.

Die Oilers verlängerten die Serie dank ihrer Topstars auf fünf Erfolge. Leon Draisaitl und Connor McDavid schrieben jeweils ein Tor und eine Vorlage an, Verteidiger Ryan Nugent-Hopkins assistierte bei allen vier Toren.