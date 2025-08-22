Aktuelle Seite: Home > Sport > Rossi erhält laut “The Athletic” neuen Minnesota-Vertrag
Rossi erhält laut “The Athletic” neuen Minnesota-Vertrag

Freitag, 22. August 2025 | 19:19 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Von: APA/Reuters

Marco Rossi darf sich auch in der kommenden Saison im Dress von Minnesota Wild versuchen. Das berichtet zumindest “The Athletic” am Freitag. Demnach werde der 23-jährige Vorarlberger beim Club der National Hockey League (NHL) einen 15 Millionen Dollar (12,89 Mio. Euro) schweren Dreijahresvertrag unterzeichnen. Sein alter Kontrakt war mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen, danach war lange unklar, ob sich die beiden Parteien auf ein neues Arbeitspapier einigen werden.

Rossi war im vergangenen Grunddurchgang mit 24 Toren und 36 Assists zweitbester Scorer seines Teams, wurde von Trainer John Hynes in der gegen die Vegas Golden Knights verlorenen 1. Play-off-Runde aber in die vierte Linie zurückversetzt. Der Center erhielt die drittwenigste Eiszeit der gesamten Mannschaft, verbuchte aber zwei Tore und einen Assist. In 185 Karrierespielen brachte es Rossi auf 45 Tore und 56 Assists.

Der ÖEHV-Star verbrachte den Sommer in Österreich, wo er auch zwei Trainingscamps für Kinder in Feldkirch und Graz veranstaltet hat. Mitte September starten die Trainingscamps der NHL-Vereine. Ab 7. Oktober wird in der besten Liga der Welt wieder um Siege gekämpft.

