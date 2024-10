Rossi könnte in Minnesotas Paradelinie beginnen

Von: apa

Marco Rossi winkt zum NHL-Saisonstart viel Eiszeit. Österreichs Eishockey-Star soll kräftiger denn je sein und hat gute Chancen, sich beim Auftakt gegen die Columbus Blue Jackets in Minnesotas Paradelinie wiederzufinden. Das berichten gut informierte US-Medien wie The Athletic. Der Vorarlberger, der in der Vorsaison mit 21 Toren und 20 Assists überzeugt hat, könnte demnach als Center zwischen den Wild-Topstars Kirill Kaprizow und Mats Zuccarrello auflaufen.

Bei der Generalprobe am Freitag gegen die Chicago Blackhawks wurde Rossi von Trainer John Hynes für zwei Drittel in die erste Linie gestellt, danach wurde noch Joel Eriksson Ek getestet (zwei Assists). Rossi erzielte beim 6:0-Erfolg das 1:0 (8.) im Powerplay und bereitete ein weiteres PP-Tor vor. In den vergangenen drei Spielen kam er auf zwei Tore und drei Assists. Gleich doppelt erfolgreich war am Freitag Marco Kasper, der bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung seines Vereins Detroit Red Wings die ersten beiden Treffer erzielte. Der Stürmer macht sich noch Hoffnungen, den Sprung in den NHL-Kader zu schaffen.

“Wo auch immer Hynes mich aufstellt, ich versuche einfach, mein Spiel zu spielen und mein Bestes zu geben”, hatte Rossi vor der Partie gemeint. “Wenn man mit Zuccy und Kirill spielt, weiß man natürlich, was einen erwartet. Und man weiß, was man zu tun hat. Bereit sein für den Puck, ihnen den Puck besorgen, in die schwierigen Zonen gehen. Ich versuche einfach, mich weiterzuentwickeln und mehr Selbstvertrauen zu haben.”

Der 23-jährige Rossi geht in seine zweite volle Saison mit Minnesota, nachdem er anfangs von den Nachwehen einer Covid-Infektion (November 2020) ausgebremst worden war. Für den Stürmer heißt es, sich für eine Zukunft im Wild-Trikot zu empfehlen. Nach dieser Saison läuft sein mit 863.000 US-Dollar dotierter Vertrag aus.

Die NHL-Saison startete am Freitag offiziell in Prag, die New Jersey Devils besiegten die Buffalo Sabres 4:1. Am (heutigen) Samstag kommt es zum zweiten Duell dieser beiden Teams. Startschuss in Nordamerika ist am Dienstag.