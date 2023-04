Rossi wieder im NHL-Kader von Minnesota Wild

Marco Rossi ist von Minnesota Wild wieder in den NHL-Kader berufen worden. Der Club der nordamerikanischen Eishockeyliga holte den 21-jährigen Vorarlberger mit acht weiteren Spielern vom Farmteam Iowa Wild. Rossi steht Minnesota damit am Freitag im Heimspiel gegen die Dallas Stars zur Verfügung, ob er auch zum Einsatz kommt, ist offen.

Minnesota liegt in der ersten Play-off-Runde (best of seven) gegen Dallas mit 2:3 zurück und spielt am Freitag gegen das Saisonende. Sollte die Mannschaft von Cheftrainer Dean Evason ausscheiden, könnte Rossi das österreichische Nationalteam bei der WM ab 12. Mai in Tampere verstärken.

Minnesotas Farmteam Iowa Wild ist in der ersten Play-off-Runde der American Hockey League (AHL) ausgeschieden und hat sich danach vom Trainerteam mit Headcoach Tim Army und seinen Co-Trainern Nate DiCasmirro und Nolan Yonkman getrennt.