Rublew gewinnt Masters in Monte Carlo gegen Rune

Andrej Rublew hat das Tennis-Turnier von Monte Carlo gewonnen. Der Russe setzte sich in einem packenden Finale am Sonntag gegen den Dänen Holger Rune 5:7,6:2,7:5 durch. In der Karriere des Russen war das der 13. Turniersieg und der erste bei einem prestigeträchtigen Masters-1000-Event. Der 19-jährige Rune hatte auf dem Weg ins Finale in der zweiten Runde den Niederösterreicher Dominic Thiem bezwungen.

Rublew bewies im Fürstentum Monaco Kämpferqualitäten. Nach verlorenem ersten Satz trat der 25-Jährige im zweiten Durchgang dominant auf, geriet aber im Entscheidungssatz gleich wieder in Rückstand. Beim Stand von 1:4 musste er bei eigenem Aufschlag gar einen Breakball zum 1:5 abwehren.

“Im dritten Satz habe ich nur gehofft, dass ich noch eine Chance habe zurückzukommen. Und das habe ich am Ende geschafft”, sagte Rublew glücklich. “Ich habe mir gesagt: Wenn du heute verlierst, dann glaube wenigstens bis zum Ende an dich.”