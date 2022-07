Ryan Culkin verstärkt die weißrote Verteidigung

Bozen – Ein weiteres neues Gesicht verstärkt die Defensivabteilung des HCB Südtirol Alperia, der den Kanadier Ryan Culkin unter Vertrag genommen hat. Der 28-jährige ist in der ICE Hockey kein Unbekannter, denn er hat die beiden letzten Saisonen im Trikot von Bratislava und Znojmo gespielt.

Culkin (188 cm x 91 kg, Linkshänder) ist ein moderner Verteidiger, körperlich stark und ein guter Eisläufer, zuverlässig in der Defensive und gibt auch im Angriff durch Assists und Tore seinen Beitrag.

Die Laufbahn

Der aus Montreal gebürtige Spieler ist bereits in der QMJHL aufgefallen und wurde 2012 im fünften Turnus von den Calgary Flames gedraftet. Er brachte es allerdings zu keinem Einsatz in der NHL und pendelte von 2014 bis 2020 zwischen AHL (mit den Adirondack Flames, Stockton Heat und Laval Rocket) und ECHL (mit Adirondack Thunder, Fort Wayne Komets und Maine Mariners) hin und her. Sein Abenteuer in Europa begann zu Beginn des Jahres 2020, als er im Trikot der Bratislava Capitals in der ICE Hockey League debütierte: in der Slowakei erzielte er 13 Punkte in 31 Spielen (4 Tore und 9 Assist). So richtig in Schwung kam Culkin in der letzten Saison bei Orli Znojmo, wo er 39 Punkte aus 54 Einsätzen erzielte (12 Tore und 27 Assist). Dadurch war er bester Verteidiger seines Teams bezüglich Punkte und Tore und fünftbester der gesamten Meisterschaft. Auch sein +11 in der Plus/Minus Statistik weist auf seine Qualitäten hin.

„Bozen ist ein siegreicher Verein mit einer großen Tradition, deshalb habe ich mich für die Foxes entschieden”, erklärt Culkin, „in diesen beiden Jahren habe ich immer gerne gegen die Weißroten gespielt, auch wenn ich als Gegner oft verloren habe. Ich kenne die Leidenschaft der Fans, für den Gegner ist es nie leicht, in diesem Stadion zu spielen und ich freue mich schon, für dieses Publikum zu spielen, es wird uns die nötige Energie verleihen. Ich persönlich möchte ich eine konstante Meisterschaft bestreiten: das letzte Jahr war für mich sehr positiv, ich will mich aber noch weiter steigern und alles geben, sei es in der Defensive, als auch in der Offensive. Meine Mitstreiter sollen sich auf mich verlassen können und natürlich ist es das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen”. Abschließend zieht Culkin Bilanz über seine ersten beiden Jahre in Europa: „Es war eine große Herausforderung, ich musste meinen Lebensstil und auch die Art zu spielen ändern, ich kann aber sagen, dass das europäische Eishockey wie für mich geschaffen ist, zusätzlich ist die ICEHL eine Liga von hohem Niveau, mit schnellem Tempo und vielen Toren. Ich habe in der letzten Saison bereits mit Coach Glen Hanlon gearbeitet, er ist ein Übungsleiter mit großer Erfahrung und einem exzellentem Defensivsystem. Das Hauptziel in jedem Spiel ist sehr einfach und kling fast banal: wenige Treffer erhalten und mehr als der Gegner erzielen. Die Mannschaft befindet sich noch in der Aufbauphase, scheint aber in allen Bereichen sehr talentiert zu sein und ich freue mich schon auf den Beginn“.

Wie bereits erwähnt, gibt es für den kanadischen Verteidiger in Bozen ein Wiedersehen mit Coach Glen Hanlon, der bereits im Vorjahr in Znojmo sein Übungsleiter war: „Ryan ist ein kompletter Spieler“, erklärt der Coach der Foxes, „er kann in allen Zonen der Eisfläche sein Potenzial ausschöpfen. Er ist ein guter Verteidiger, kann aber auch das Tempo für die Offensive mit passgenauen Zuspielen vorgeben, außerdem kennt er die Liga und ich weiß dass er sich auf das Abenteuer in Bozen freut“.

Weitere Einzelheiten über Ryan Culkin unter: https://www.eliteprospects.com/player/88706/ryan-culkin