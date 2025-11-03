Rybakina und Anisimova siegen bei WTA Finals in Riad

Von: apa

Die Kasachin Jelena Rybakina und die US-Amerikanerin Amanda Anisimova haben am Montag bei den Tennis-WTA-Finals in Riad Siege eingefahren. Rybakina schlug die polnische Weltranglistenzweite Iga Swiatek 3:6,6:1,6:0 und holte damit in der Gruppe “Serena Williams” ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. Anisimova setzte sich gegen ihre Landsfrau Madison Keys mit 4:6,6:3,6:2 durch. Im Kampf um den Semifinal-Einzug lauten die Duelle Rybakina – Keys und Swiatek – Anisimova.