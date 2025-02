Saalbach eröffnet mit Teambewerb alpine Ski-WM

Von: apa

In Saalbach-Hinterglemm fällt am Dienstag um 15.15 Uhr der Startschuss für die 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Bis 16. Februar stehen insgesamt elf Medaillenentscheidungen auf dem Programm, die erste gleich im Rahmen der Eröffnungsfeier. Für die dieses Mal in vielen Disziplinen nur als Außenseiter geltenden Läuferinnen und Läufer aus dem ÖSV-Team geht es um einen gelungenen Auftakt und die erste Teammedaille seit Silber 2019 bei der Åre-WM.

Österreich ist erstmals seit Schladming 2013 wieder Austragungsort einer Alpinski-WM. Bei den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Courchevel und Méribel war Österreich mit drei Silber- und vier Bronzemedaillen nur Achter im Medaillenspiegel. Hoffnungsträger heuer sind Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Marco Schwarz, Cornelia Hütter und Katharina Liensberger.