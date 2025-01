Sabalenka in Melbourne im Viertelfinale – Auch Gauff weiter

Von: APA/Reuters/dpa/sda

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist mit ihrem 18. Match-Gewinn bei den Australian Open en suite ein weiteres Stück näher zu ihrem dritten Triumph bei diesem Grand-Slam-Tennisturnier in Folge gekommen. Die Belarussin besiegte am Sonntag im Achtelfinale Teenager Mirra Andrejewa (Nr. 14) 6:1,6:2. Sabalenkas nächste Gegnerin ist mit Anastasia Pawljutschenkowa (27) erneut eine Russin. Auch Coco Gauff kam weiter, ebenso wie bei den Männern Carlos Alcaraz (3).

Der Spanier profitierte bei einer 7:5,6:1-Führung von der Aufgabe des Wien-Siegers Jack Draper. Der Brite war in den ersten drei Runden über fünf Sätze gegangen und musste nun entkräftet die Segel streichen. “Es ist nicht die Art und Weise, wie ich in die nächste Runde kommen wollte”, sagte Alcaraz über sein erstes Viertelfinale in Melbourne. Hier erwartet ihn ein Duell mit dem serbischen Rekordsieger Novak Djokovic (7) oder den Tschechen Jiri Lehecka (24). Mit 21 Jahren schon zehn Major-Viertelfinali erreicht hatten davor nur Boris Becker, Mats Wilander und Björn Borg.

Überhaupt keine Probleme hatte Tommy Paul (12). Der US-Amerikaner benötigte für sein 6:1,6:1,6:1 gegen den ebenfalls angeschlagen gewesenen Spanier Alejandro Davidovich Fokina nur 86 Minuten. Fokina hatte in den beiden Runden davor jeweils einen 0:2-Satzrückstand gedreht. Unabhängig davon präsentierte sich Paul bisher in sehr guter Form. Er bekommt es im Viertelfinale entweder mit dem als Nummer zwei eingestuften Deutschen Alexander Zverev oder den Franzosen Ugo Humbert (14) zu tun.

Geldstrafe für Medwedew wegen Unsportlichkeit

Indes ist Daniil Medwedew wegen Unsportlichkeit zu einer Geldstrafe von 76.000 Dollar (knapp 74.000 Euro) verurteilt worden. Das entspricht rund zwei Drittel seines im Turnierverlauf gewonnenen Preisgelds. Der Russe hatte in der ersten Runde gegen den Thailänder Kasidit Samrej sein Racket mehrmals malträtiert. Im letztlich gegen den US-Amerikaner Learner Tien verlorenen Fünfsatz-Krimi der zweiten Runde warf er wieder sein Equipment in Richtung der Seitenlinie des Courts. Auch erschien der 28-Jährige nach dem Match nicht zur Pressekonferenz.

Mit dem souveränen Sieg über Andrejewa revanchierte sich Sabalenka für die Viertelfinal-Niederlage 2024 bei den French Open. Sie hat bei ihren jüngsten 13 Grand-Slam-Auftritten nun elfmal das Viertelfinale erreicht. “Ich bin super-glücklich, dass ich dieses schwierige Match in zwei Sätzen überstanden habe”, erklärte die Titelverteidigerin. Mit den heißen Bedingungen in der Rod Laver Arena fühlte sie sich wohl. “Ich hoffe, dass die Bedingungen für den Rest des Turniers so bleiben.” Pawljutschenkowa besiegte die Kroatin Donna Vekic (18) 7:6(7),6:0.

Gauff setzte sich im Schlager des Tages gegen die ungesetzte Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 5:7,6:2,6:1 durch. Nach sehr starkem Start der Eidgenossin kippte die Partie Anfang des zweiten Satzes. Die 20-jährige Gauff fand ihre Sicherheit und ließ in den letzten zwei Sätzen keinen Breakball mehr zu. “Ich habe im zweiten Satz aggressiver gespielt und im dritten Satz habe ich ganz zu meinem Spiel gefunden”, erläuterte Gauff. Ihre nächste Gegnerin ist Paula Badosa (11), 6:1,7:6(2)-Siegerin gegen die ungesetzte Serbin Olga Danilovic.