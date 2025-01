Sabalenka nach Sieg über Badosa wieder im Melbourne-Finale

Von: apa

Die Belarussin Aryna Sabalenka greift am Samstag nach ihrem dritten Australian-Open-Titel in Serie. Die Tennis-Weltranglistenerste hatte am Donnerstag im Halbfinale gegen die Spanierin Paula Badosa beim 6:4,6:2 nur in der Anfangsphase etwas Mühe. Im Endspiel trifft die 26-Jährige auf die Polin Iga Swiatek oder die US-Amerikanerin Madison Keys. Drei Melbourne-Titel in Folge waren zuletzt der Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 gelungen.

Sabalenka ließ ihrer guten Freundin Badosa mit druckvollem Spiel keine Chance, die Weltranglistenerste gewann nach 86 Minuten. “Es war ein sehr schwieriges Match, gegen eine Freundin ist es besonders hart. Ich bin sehr glücklich und froh, dass ich durchgekommen bin”, sagte Sabalenka nach dem über weite Strecken einseitigen Duell mit der spanischen Grand-Slam-Semifinaldebütantin.

Badosa kann mit dem Turnier in Melbourne aber zufrieden sein, denn die 27-Jährige musste wegen Rückenproblemen noch vor einem Jahr um die Fortsetzung ihrer Karriere bangen. Seit Mitte der Vorsaison geht es für sie wieder steil bergauf.

Tagger im Viertelfinale out

Im Juniorinnenbewerb schied Lilli Tagger im Viertelfinale gegen die topgesetzte Emerson Jones aus. Die 16-jährige Osttirolerin unterlag der gleichaltrigen Australierin am Donnerstag 6:4,2:6,2:6.