Sabalenka steht ohne Satzverlust im French-Open-Halbfinale

Von: APA/Reuters

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat zum zweiten Mal nach 2023 bei den French Open das Halbfinale erreicht. Die Belarussin ist nach einem 7:6(3),6:3 gegen die Chinesin Zheng Qinwen am Dienstag beim diesjährigen Turnier in Roland Garros weiter ohne Satzverlust. Nächste Gegnerin von Sabalenka ist entweder die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek oder die Ukrainerin Elina Switolina.

Zheng hatte im vergangenen Jahr in Paris das Olympische Tennisturnier für sich entschieden und Sabalenka vor drei Wochen in Rom erstmals geschlagen. Sabalenka zog im nächsten Duell nach einem durchwachsenen Beginn aber das Tempo an und wahrte am Ende die Chance auf ihr erstes Finale in Roland Garros.

“Wir sind alle hier für einen Grund. Jede will diese wunderbare Trophäe haben. Ich bin froh, dass ich eine weitere Möglichkeit habe, ein weiteres Halbfinale, in dem ich besser sein will als beim letzten Mal”, sagte Sabalenka nach getaner Arbeit.