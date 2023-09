Sabalenka zum dritten Mal en suite im US-Open-Halbfinale

Neo-Nummer 1 Sabalenka auf Titelkurs in New York

Aryna Sabalenka hat sich am Mittwoch mühelos in ihr drittes US-Open-Halbfinale en suite gespielt. Die als Nummer zwei gesetzte Tennisspielerin aus Belarus hatte mit der erstmals in einem Major-Semifinale stehenden Chinesin Zheng Qinwen keine Mühe und fertigte diese nach 72 Minuten mit 6:1,6:4 ab. Im Halbfinale trifft Sabalenka nun auf Marketa Vondrousova (CZE-9) oder Madison Keys (USA-17). Das letzte Frauen-Viertelfinale wurde in der Nacht auf Donnerstag MESZ ausgetragen.

“Ich habe tolles Tennis gespielt und bin mit der Performance super-happy”, freute sich Sabalenka noch auf dem Platz. Über das Erklimmen des Tennis-Throns am Montag wollte sie nicht viel reden. “Es ist wichtig für mich und meine Familie, aber ich habe in New York noch ein paar Dinge zu tun und denke über die Nummer eins erst nach den US Open nach.” Sabalenka bedankte sich auch beim Publikum. “Ich werde alles tun, um bis zum Ende zu bleiben, um diese Atmosphäre zu genießen.”

Sabalenka fehlen nur noch zwei Siege zum zweiten Grand-Slam-Titel nach jenem im vergangenen Jänner in Australien. Danach war sie in Roland Garros und Wimbledon auch erst im Semifinale ausgeschieden. Dank dieser Erfolge und dem frühen Aus der Polin Iga Swiatek übernimmt die 25-jährige Minskerin am Montag erstmals Platz eins in der WTA-Rangliste.

In ihrem insgesamt siebenten Grand-Slam-Semifinale wird Sabalenka zu favorisieren sein. Gegen Wimbledonsiegerin Vondrousova hat sie eine 4:2-Bilanz und davon die vergangenen vier Matches gewonnen, gegen Keys führt sie nur 2:1 (zuletzt 2023 in Wimbledon mit 6:2,6:4 siegreich).

Bereits zuvor hatten sich US-Jungstar Coco Gauff und Karolina Muchova für das Halbfinale qualifiziert. Die 19-jährige Weltranglisten-Sechste aus Delray Beach könnte ihr zweites Endspiel nach Roland Garros 2022 erreichen. Muchova war ihr zuletzt im Finale von Cincinnati mit 3:6,4:6 unterlegen.