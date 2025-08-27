Aktuelle Seite: Home > Sport > Salzburg mit etwas Mühe zu 3:1-Cupsieg in Dornbirn
Salzburg mit etwas Mühe zu 3:1-Cupsieg in Dornbirn

Mittwoch, 27. August 2025 | 20:03 Uhr
Red Bull Salzburg hat sich am Mittwoch mit etwas Mühe ins Achtelfinale des Fußball-ÖFB-Cups gespielt. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich in der zweiten Runde beim Regionalligisten FC Dornbirn mit 3:1 (1:1) durch. Die Entscheidung brachten Tore der eingewechselten Petar Ratkov (70.) und Yorbe Vertessen (83.). Auch die WSG Tirol ist eine Runde weiter. Die Wattener besiegten mit ASKÖ Oedt ebenfalls einen Regionalligisten mit 3:1 (2:0).

Salzburg-Trainer Thomas Letsch warf vor 1.500 Zuschauern wie angekündigt die “Rotationsmaschine” an. Im Vergleich zum 3:0-Ligasieg gegen den LASK gab es sieben Änderungen in der Startformation. Mit Kerim Alajbegovic (17), Enrique Aguilar (18), Edmund Baidoo und Adam Daghim (beide 19) begannen in der Offensive vier Teenager. Der bosnische Neo-Teamspieler Alajbegovic schlenzte den Ball aus 20 Metern sehenswert zur Führung ins lange Kreuzeck (20.).

Erlösung durch Ratkov

Die Salzburger waren dominant, drängten auf das 2:0, scheiterten vor der Pause aber immer wieder an Dornbirn-Goalie Raphael Morscher. Das rächte sich: Nach einem Corner traf Kristijan Makovec am kurzen Eck per Kopf zum Ausgleich (40.). Letsch brachte nach einer Stunde mit Stefan Lainer, Sota Kitano, Ratkov und Vertessen seine A-Garnitur. Trotz langer Ballbesitzphasen und Eckballserien gab es lange kein Durchkommen – bis Ratkov die Bullen erlöste. Der Serbe traf nach einer Lainer-Flanke per Kopf. Es war sein sechstes Tor im sechsten nationalen Pflichtspiel der Saison.

Für die Entscheidung sorgte Vertessen nach Querpass von Aleksa Terzic. Die Vorarlberger, die in der ersten Runde den GAK ausgeschaltet hatten (1:0), konnten nicht mehr zusetzen. Salzburg hält nach sechs Saisonpartien im nationalen Geschäft bei fünf Siegen und einem Remis. In der Vorsaison hatten die Bullen in der ersten Cup-Runde in Dornbirn aber noch deutlich klarer mit 6:0 die Oberhand behalten.

WSG bleibt ungeschlagen

Die WSG brachte sich in Oedt mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf die Siegerstraße. Erfolgreich waren Lukas Hinterseer (41.) und Tobias Anselm per Kopf (43.). Dem Regionalligisten gelang durch einen Kopfball von Toni Barisic der Anschlusstreffer (62.), den Endstand besorgte Ademola Ola-Adebomi nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Yannick Vötter ebenfalls per Kopf (80.). Die Tiroler sind in dieser Saison damit weiter ungeschlagen.

