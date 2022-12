Salzburg siegt Innsbruck – VSV gewinnt Kärntner Derby

Salzburg hat seinen Negativlauf von vier Niederlagen nacheinander ausgerechnet bei Tabellenführer Innsbruck beendet. Der ICE-Meister gewann am Freitag 5:2 und stoppte die Serie der Tiroler nach deren vier Erfolgen. Der VSV feierte im Derby gegen den KAC einen 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen. Graz behauptete sich in Linz 5:2. Schlusslicht Feldkirch unterlag in Fehervar 0:3. Die Partie der Vienna Capitals gegen Asiago fiel aufgrund der defekten Kühlanlage in Wien aus.

Der klare Erfolg der Salzburger in Innsbruck sorgte dafür, dass die längste Niederlagenserie des Meisters seit über zwei Jahren ein Ende fand. Die Entscheidung brachten Tore von Nicolai Meyer (38./PP) und Benjamin Nissner (53.). Den 5:2-Endstand fixierte Peter Schneider (59.) ins leere Tor.

Der VSV lag im ausverkauften 344. Kärntner Derby zweimal mit zwei Toren (2:0, 3:1) vorne. Die Gäste aus Klagenfurt verkürzten aber jeweils und glichen im Schlussdrittel durch Matt Fraser (49.) zum 3:3 aus. Auch auf die neuerliche Führung der Villacher von Chris Collins (57.) fand der Rekordmeister noch eine späte Antwort, Nick Petersen (59.) rettete sein Team in die Verlängerung. Nach torloser Overtime traf im Penaltyschießen Alexander Rauchenwald für den VSV entscheidend. Auch das erste Saisonderby war bis ins Shoot-Out gegangen, damals hatte der KAC daheim 3:2 die Oberhand behalten.