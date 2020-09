Salzburg startet mit 2:1 bei Maccabi Tel Aviv in CL-Play-off

Die Ausgangsposition ist ordentlich, könnte aber besser sein. Fußball-Meister Red Bull Salzburg kam am Dienstag im Play-off-Hinspiel zur Champions League beim durch Corona arg geschwächten israelischen Meister Maccabi Tel Aviv zu einem 2:1-Erfolg nach Rückstand. Dominik Szoboszlai per Elfmeter (49.) und Masaya Okugawa (57.) drehten die Partie. Die Entscheidung um den Einzug in die Gruppenphase fällt im Rückspiel am nächsten Mittwoch (21.00 Uhr) in Wals-Siezenheim.

Dort könnten die “Bullen” eine Scharte ausmerzen. Nach elf verpatzten Anläufen in der Qualifikation könnte am Ende die zweite “Königsklassen”-Teilnahme in der RB-Ära (seit 2005) hintereinander perfekt gemacht werden. Im Vorjahr war der Meister über die Liga fix qualifiziert.

Dass beim Gegner gleich neun Kaderspieler nach positiven Coronatests passen mussten, wussten die Salzburger zunächst überhaupt nicht auszunutzen. Denn die neu formierten Gastgeber, angetreten in einem defensiven 5-4-1, ließen sich auf einen offenen Schlagabtausch erst gar nicht ein – und gingen in der 9. Minute in Führung: Der unerfahrene Eylon Almog bediente mit einem Traumpass Dan Biton, der Cican Stankovic mit einem feinen Heber keine Chance ließ.

Die Salzburger hatten zuvor zwar die Startphase dominiert, dabei aber die notwendige Präzision im Passspiel vermissen lassen. Besser wurde das vor der Pause nicht. Ein überlegter Innenrist-Schuss von Szoboszlai nach Okugawa-Flanke, den ein Israeli für seinen geschlagenen Goalie vor der Linie klärte (15.), war lange Zeit der größte Aufreger.

Dabei konnte Salzburg-Trainer Jesse Marsch mit Ausnahme des daheimgebliebenen Zlatko Junuzovic (Muskelfaserriss im Oberschenkel) die Einserformation im Bloomberg Stadion aufbieten. Im Sturm erhielt neben Patson Daka dieses Mal wieder Mergim Berisha den Vorzug gegenüber Sekou Koita. Auch ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber war nach überstandener Knieblessur wieder dabei.

Der Ausgleich fiel früh in der zweiten Hälfte. Daka spielte gegen Matan Baltaxa im Strafraum seine Geschwindigkeitsvorteile aus (48.), der englische Topreferee Michael Oliver zeigte nach dem Kontakt auf den Punkt. Szoboszlai verwertete den Elfmeter mit Glück. Tenenbaum war zwar mit den Händen dran, lenkte den Ball aber via Innenstange ins Tor (49.).

Der von Marsch anvisierte Tempovortrag seiner Elf funktionierte in dieser Phase auch dank der Hereinnahme des weitaus mobileren Koita für Berisha gut. Sinnbildlich dafür das 2:1 in der 57. Minute, als Koita den Ball nach einem öffnenden Pass von Szoboszlai querlegte und Okugawa nur noch den Fuß hinhalten musste. Binnen neun Minuten war die Partie gedreht.

Daka hatte im Anschluss nach Koita-Lochpass das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte mit einem schwachen Abschluss aber an Tanenbaum (68.). Auf der Gegenseite überraschte Biton beinahe Stankovic mit einem aufs kurze Eck getretenen Freistoß an die Außenstange. Der inzwischen eingewechselte Itay Shechter vergab die Großchance auf das 2:2 kläglich (77.). Im Gegenzug tauchte Tenenbaum gegen Mwepus Schuss erfolgreich ab (78).

In der Schlussphase ließen sich die Salzburger hinten reindrängen, behaupteten sich im Finish aber wieder. “Joker” Noah Okafor traf in der Nachspielzeit aus zentraler Position sogar noch die Außenstange.