Salzburg trifft im Youth-League-Achtelfinale auf Real Madrid

Red Bull Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Youth-League mit Real Madrid zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Die Partie in der Runde der letzten 16 des U19-Pendants zur Champions League geht am 1. März (14.00 Uhr) auf spanischem Boden über die Bühne. Es ist zugleich eine Neuauflage des Halbfinales von 2020, in dem sich die jungen “Königlichen” in Genf mit 2:1 durchgesetzt hatten.

“Auswärts gegen Real Madrid ist ein echter Kracher. Wir wollen uns mit den Besten messen und freuen uns auf die Herausforderung. Aus der Vergangenheit haben wir ja noch eine Rechnung offen, die wir in zwei Wochen begleichen wollen”, sagte Salzburgs Coach Fabio Ingolitsch. Sein Team hatte sich im Play-off gegen Young Boys Bern hauchdünn durchgesetzt. Real übersprang diese Runde dank dem Gruppe-F-Sieg nach den Duellen mit Shachtar Donezk, RB Leipzig und Celtic Glasgow (16 Punkte/23:5-Tore). Auf den Aufsteiger wartet im Viertelfinale auswärts der FC Barcelona oder AZ Alkmaar.