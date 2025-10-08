Salzburg unterlag Odense – CHL-Achtelfinale noch möglich

Von: apa

RB Salzburg hat am Mittwoch im fünften Match der Champions Hockey League mit einem 1:2 (1:1,0:1,0:0) beim dänischen Meister Odense Bulldogs die dritte Niederlage kassiert. Die “Bullen” können am letzten Spieltag der Ligaphase kommende Woche aber noch den Einzug in die K.o.-Phase fixieren, 16 der 24 Teams kommen weiter. Die Salzburger empfangen die Eisbären Berlin, die nur noch theoretische Aufstiegschancen haben.

Gegen Odense verzeichneten die “Bullen” durch das 0:1 nach 26 Sekunden einen Fehlstart. In der 13. Minute traf Verteidiger Connor Corcoran im Powerplay aber zum Ausgleich. Mitte des zweiten Drittels geriet der ICE-Meister wieder in Rückstand. Beim 1:2 blieb es bis zum Ende, womit die dritte Auswärtsniederlage in Serie mit einem Tor Differenz für Salzburg besiegelt war.