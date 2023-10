Salzburg unterliegt Real Sociedad in Champions League 0:2

Nach dem Überraschungserfolg von Lissabon zum Auftakt hat Salzburg in der Champions League zu Hause nicht nachzulegen vermocht. Real Sociedad erwies sich am Dienstagabend als zu starker Gegner. Die in der spanischen Liga fünftplatzierten Basken siegten in Wals-Siezenheim nach zwei Treffern schon in der ersten halben Stunde mit 2:0 (2:0) und zogen in der Tabelle damit an Österreichs Serienmeister vorbei.

Mikel Oyarzabal (7.) und Brais Mendez (27.) trafen vor mit 28.227 Zuschauern nicht gänzlich ausverkaufter Kulisse für das in der ersten Halbzeit deutlich überlegene Team aus San Sebastian. Salzburg hoffte kurz nach Seitenwechsel auf den Anschlusstreffer vom Punkt. Der polnischen Referee Bartosz Frankowski nahm seinen Elfmeterpfiff nach einem vermeintlichen Foul an Roko Simic aber wieder zurück. Weiter geht es für Salzburg in der “Königsklasse” in drei Wochen im Auswärtsspiel bei Inter Mailand.

Mit drei Siegen in Folge in La Liga und dem 1:1 gegen Inter war Real Sociedad nach Österreich gereist. Gerhard Struber zeigte sich gewarnt. Salzburgs Trainer setzte auf Bewährtes. Im Vergleich zum 2:0-Erfolg bei Benfica vor zwei Wochen schien nur der erfahrenere Oumar Solet in der Innenverteidigung anstelle von Neo-Teamspieler Samson Baidoo auf. Mads Bidstrup wurde nach einer am Wochenende erlittenen Schienbeinblessur rechtzeitig fit. Bei den Gästen blieben personelle Überraschungen ebenfalls aus. Als Prunkstück der Weiß-Blauen galt die Offensive mit dem Japaner Takefusa Kubo und Spaniens Teamstürmer Oyarzabal.

Dies stellten die traditionell auf Spieler aus der eigenen Akademie setzenden Basken rasch unter Beweis. Mit frühem Pressing brachte die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil die Salzburger von Beginn an unter Druck. Solet blockte einen Schuss von Ander Barrenetxea nach nicht einmal zwei Minuten, Oyarzabal scheiterte kurz darauf aus spitzem Winkel an der Schulter von Alexander Schlager. Eine Minute später schrieb der Kapitän an. Solet zögert im direkten Duell im Strafraum, Oyarzabal brachte den Ball mit Übersicht und Gefühl im lange Eck unter.

Salzburg kam ein wenig besser in die Partie, Karim Konate versuchte es mit dem Außenrist, schoss aber weit über das Tor. Ein Aufreger war ein Foul am Richtung Tor stürmenden Simic. Robin Le Normand sah nur Gelb (15.), sein Nebenmann hätte wohl noch eingreifen können. Ballsicher und druckresistent präsentierte sich “La Real”. Beim zweiten Gegentor rannte Salzburg in einen perfekt abgeschlossenen Konter. Oscar Gloukh wurde vor dem gegnerischen Strafraum vom Ball getrennt, eine schnelle Kombination später hatte Mendez freie Bahn, schaute links und rechts und krönte sein Solo dann selbst in abgebrühter Manier.

Salzburg war von der Rolle, Oyarzabal hatte die Vorentscheidung am Fuß, schlug aber alleine vor Schlager ein Luftloch (30.). Struber grübelte derweilen an der Linie. Auf das gegnerische Gehäuse schoss sein Team in den ersten 45 Minuten kein einziges Mal.

Drei Wechsel nahm Struber in der Pause vor. Anstelle von Konate, Solet und Maurits Kjaergaard kamen Petar Ratkov, Baidoo und Amankwah Forson ins Spiel. Bei Real blieb Le Normand draußen. Es schien, als erwische Salzburg einen perfekten Start, als Frankowski nach einem vermeintlichen Foul von Torhüter Alejandro Remiro am in die Mangel genommenen Simic auf den Elferpunkt zeigte (48.). Nach VAR-Intervention und dem Gang zum Bildschirm nahm der Unparteiische seine Entscheidung jedoch zurück.

Die “Bullen” konnten die Partie offener gestalten, es blieb die Gefahr, erneut in Konter zu laufen. Nach einer knappen Viertelstunde hatten die Gäste das Salzburger Tempo wieder entschärft. Oyarzabal bewies wieder Klasse, sein Abschluss bereitete Schlager aber kein Problem (66.). Noch einmal reklamierte Salzburg Elfmeter, als Reals Jon Pacheco im Strafraum am Oberarm getroffen wurde. Der VAR schritt aber nicht ein (76.). Schon in der Nachspielzeit schoss Simic knapp vorbei.