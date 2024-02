Salzburg verpflichtet Dortmund-Abwehrhoffnung Blank

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat das deutsche Abwehrtalent Hendry Blank von Borussia Dortmund verpflichtet. Die “Bullen” statteten den 19-jährigen U20-Nationalspieler mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Die Ablösesumme für Blank soll sich entgegen deutschen Medienberichten nicht auf sieben, sondern laut APA-Informationen vorerst auf rund vier Mio. Euro belaufen.

Durch den Transfer bauen die Bullen einem möglichen Abschied von Abwehrchef Strahinja Pavlovic oder Oumar Solet im Sommer vor. “Hendrys Fähigkeiten, sein Engagement und sein Potenzial sind genau das, was wir beim FC Red Bull Salzburg schätzen. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Klub einnehmen wird”, erklärte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

Innenverteidiger Blank kam 2019 in die Dortmund-Jugend und zuletzt hauptsächlich für das Zweitteam des BVB zum Einsatz. Vor rund zwei Wochen gab der Youngster, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, beim 4:0-Sieg in Köln aber auch in der Bundesliga sein Debüt. Nun will er bei den Salzburgern den nächsten Schritt machen. “Eines meiner Ziele ist es, mich so wie schon viele junge Spieler vor mir zu entwickeln und die Chancen, die mir hier geboten werden, auch zu nutzen”, so Blank.

Salzburg hatte als Ersatz für den verletzten ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo (Syndesmoseriss) am Mittwoch bereits die leihweise Verpflichtung von Flavius Daniliuc vom Serie-A-Club Salernitana bekanntgegeben. Blanks Transfer ist perspektivisch zu sehen, zumal sowohl Pavlovic als auch Solet im Sommer zu Geld gemacht werden könnten. Solets Vertrag läuft 2025 aus, jener von Pavlovic erst 2027.

Beim letzten Test vor dem Frühjahrsauftakt am Freitag (18.00 Uhr/live ORF 1) mit dem Cup-Viertelfinale beim LASK vergangenen Samstag gegen Slask Wroclaw (0:0) hatte Pavlovic gefehlt. Laut einem Bericht der “Salzburger Nachrichten” (Donnerstag-Ausgabe) war der Serbe aus disziplinären Gründen aus dem Kader gestrichen worden, weil er im Training wiederholt überhart gegen Teamkollegen eingestiegen sein soll. Möglicher Grund für den Frust des 22-Jährigen: ein verwehrter Wechsel in eine Topliga bereits im Winter, so die Spekulation.

Pavlovic hatte einige Tage individuell trainiert. Laut Clubangaben befindet sich der serbische Nationalspieler seit Dienstag aber wieder normal im Mannschaftstraining. Das LASK-Spiel sei im Fokus, hieß es aus Salzburg.