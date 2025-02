Salzburgs Dedic vor Transfer zu Olympique Marseille

Von: apa

Amar Dedic steht unmittelbar vor einem Transfer von Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg zu Olympique Marseille. Der bosnische Nationalspieler befindet sich am Sonntag (18.15 Uhr/live ORF 1) im Cup-Viertelfinale beim LASK nicht im Kader, bestätigte ein Salzburg-Sprecher der APA. Stattdessen dürfte Dedic für einen Medizincheck nach Marseille gereist sein. In den sozialen Medien kursierten Sonntagmittag bereits zahlreiche Bilder und Videos mit Fans von seiner Ankunft.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano wird der französische Tabellenzweite den 22-Jährigen vorerst bis Saisonende ausleihen. Die Leihgebühr soll demnach 1,5 Mio. Euro betragen. Sollte Dedic mehr als die Hälfte der OM-Spiele bis Juni absolvieren, werde zudem eine Kaufverpflichtung in Höhe von zehn Millionen Euro schlagend. Die Vorstellung soll laut bosnischen Journalisten am Montag erfolgen. Laut Salzburg-Angaben von Sonntagnachmittag ist der Deal allerdings noch nicht durch.

Das Transferfenster in Frankreich läuft bis Montag (23.00 Uhr), jenes in Österreich bis Donnerstag (17.00 Uhr). Die Salzburger hätten also noch drei Tage länger Zeit, einen möglichen Ersatz für ihren Stamm-Rechtsverteidiger zu holen. Vergangene Woche hatte sich in den “Salzburger Nachrichten” Ex-Teamspieler Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach für eine mögliche Rückkehr angeboten. Die “Bullen” verfügen mit Leandro Morgalla, Youngster Tim Trummer und Mittelfeldmann Nicolas Capaldo aber noch über drei Akteure, die die Position bekleiden können.