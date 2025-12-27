Aktuelle Seite: Home > Sport > Scheib Halbzeitzweite hinter Hector im Semmering-RTL
Scheib geht am Semmering auf Sieg los

Scheib Halbzeitzweite hinter Hector im Semmering-RTL

Samstag, 27. Dezember 2025 | 11:08 Uhr
Scheib geht am Semmering auf Sieg los
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH


Von: apa

Die ersten drei zur Halbzeit des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Skirennläuferinnen am Semmering liegen eng zusammen. Julia Scheib hat als Zweite nur 0,02 Sek. Rückstand auf die Schwedin Sara Hector, die für Albanien antretende Lara Colturi hat als Dritte 0,13 aufzuholen. Da die im Disziplinweltcup führende Neuseeländerin Alice Robinson ausschied, könnte sich Scheib das rote Trikot holen. Katharina Liensberger hat außerhalb der Top 10 bereits 1,87 Sek. Rückstand.

Ricarda Haaser geht im ersten Rennen nach Verletzungspause mit 2,16 Rückstand in den zweiten Durchgang, der für 13.00 Uhr angesetzt ist (live ORF 1). Franziska Gritsch nahm 2,56 mit. Stephanie Brunner schied aus.

