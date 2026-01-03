Aktuelle Seite: Home > Sport > Scheib in Kranjska Gora als FÃ¼nfte in JÃ¤gerposition
Scheib mÃ¼hte sich im ersten Durchgang in Kranjska Gora

Scheib in Kranjska Gora als FÃ¼nfte in JÃ¤gerposition

Samstag, 03. Januar 2026 | 10:55 Uhr
Scheib mÃ¼hte sich im ersten Durchgang in Kranjska Gora
APA/APA/AFP/JURE MAKOVEC
Von: apa

Julia Scheib nimmt den zweiten Durchgang des Ski-Riesentorlaufs in Kranjska Gora als Fünfte in Angriff. Auf die zur Halbzeit am Podkoren führende Schweizerin Camille Rast fehlen der Steirerin 0,41 Sekunden. Nur unwesentlich schneller als Scheib waren das US-Duo Paula Moltzan (+0,33) und Mikaela Shiffrin (+0,38) sowie Lara Colturi (ALB/+0,37). Die neuseeländische Mitfavoritin Alice Robinson schied erneut aus.

Unabhängig vom Ausgang steht damit bereits fest, dass Scheib die Führung im Riesentorlaufweltcup nach dem sechsten von zehn Saisonrennen behalten wird. Robinson, im Kugelkampf Scheibs härteste Konkurrentin, kam ausgerechnet auf dem Kurs ihres Trainers nicht zurecht. Sie überdrehte mit fast einer Sekunde Rückstand auf Rast, ehe der Innenski griff.

“Es war von oben bis unten ein bisschen zach”, sagte Scheib im ORF. “Von der Linie her ist noch was drinnen. Camille hat das supergut erwischt, war eng bei den Toren, da habe ich mir ein bisschen zu viel Platz gelassen.” Zweitbeste Österreicherin nach dem verletzungsbedingten Saisonaus von Katharina Liensberger war vorerst Ricarda Haaser. Die Tirolerin, die vor wenigen Tagen am Semmering ihr Comeback gegeben hatte, lag nach 30 Starterinnen auf Platz 14. Der zweite Durchgang geht ab 13.00 Uhr in Szene.

