Scheib rast mit Semmering-Sieg zur Führung im RTL-Weltcup

Von: apa

Mit ihrem Triumph im Riesentorlauf am Semmering hat Julia Scheib am Samstag den dritten Weltcup-Sieg der Saison bzw. ihrer Karriere gefeiert und sich die Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup gesichert. Vor 6.900 Fans am Zauberberg ließ die 27-jährige Steirerin Camille Rast (SUI/+0,14 Sek.) und die Halbzeit-Führende Sara Hector (SWE/+0,40) hinter sich und hat in der Spartenwertung nun 88 Punkte Vorsprung auf die schon im ersten Durchgang ausgeschiedene Alice Robinson (NZL).

Als zweitbeste ÖSV-Läuferin überraschte Nina Astner als Zwölfte (+2,41). Katharina Liensberger wurde 14. (+2,62), Ricarda Haaser nach Verletzungspause 20. (+3,28) und Franziska Gritsch 25. (+3,63).