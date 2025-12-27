Aktuelle Seite: Home > Sport > Scheib rast mit Semmering-Sieg zur Führung im RTL-Weltcup
Julia Scheib ist neue Führende im Riesentorlauf-Gesamtweltcup

Scheib rast mit Semmering-Sieg zur Führung im RTL-Weltcup

Samstag, 27. Dezember 2025 | 14:16 Uhr
Julia Scheib ist neue Führende im Riesentorlauf-Gesamtweltcup
APA/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Mit ihrem Triumph im Riesentorlauf am Semmering hat Julia Scheib am Samstag den dritten Weltcup-Sieg der Saison bzw. ihrer Karriere gefeiert und sich die Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup gesichert. Vor 6.900 Fans am Zauberberg ließ die 27-jährige Steirerin Camille Rast (SUI/+0,14 Sek.) und die Halbzeit-Führende Sara Hector (SWE/+0,40) hinter sich und hat in der Spartenwertung nun 88 Punkte Vorsprung auf die schon im ersten Durchgang ausgeschiedene Alice Robinson (NZL).

Als zweitbeste ÖSV-Läuferin überraschte Nina Astner als Zwölfte (+2,41). Katharina Liensberger wurde 14. (+2,62), Ricarda Haaser nach Verletzungspause 20. (+3,28) und Franziska Gritsch 25. (+3,63).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
91
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
41
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
39
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
30
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Ohne Helm und alkoholisiert auf Skiern
19
Ohne Helm und alkoholisiert auf Skiern
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 