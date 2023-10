Schwab verabschiedet sich in Las Vegas mit 68er-Runde

Matthias Schwab plagt sich in Las Vegas

Golfprofi Matthias Schwab hat bei der mit acht Millionen US-Dollar dotierten Shriners Children’s Open in Las Vegas einen versöhnlichen Ausklang geschafft. Der Steirer spielte am Sonntag auf dem Par-71-Kurs eine 68er-Runde und dürfte sich im 68-köpfigen Feld von Rang 66 noch um ein paar Plätze nach vor gearbeitet haben. Zahlreiche Akteure hatten ihre Runde aber noch nicht zu Ende gespielt. Ein deutlich besseres Abschneiden hatte das ÖGV-Ass mit einer 74 am Samstag verspielt.