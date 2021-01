Schwedische Langläuferin Svahn positiv auf Corona getestet

Die schwedische Skilangläuferin Linn Svahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 21-Jährige sei ebenso isoliert worden wie Personen, die sich in ihrer Nähe aufgehalten hätten, sagte Teamarzt Per Andersson am Donnerstag. Svahn zeige keine Symptome. Ein PCR-Test solle nun das positive Ergebnis des Schnelltests bestätigen. Mit einem Resultat werde am Freitagvormittag gerechnet. Svahn hatte die ersten beiden Etappen der Tour de Ski gewonnen.

Svahn ist nicht die einzige Tour-de-Ski-Starterin, bei der ein Corona-Test positiv ausgefallen ist. Auch das finnische Langlaufteam teilte auf Twitter zwei positive Schnelltests mit, nannte aber keine Namen. Auch diese beiden Personen warten noch auf die Ergebnisse ihrer PCR-Tests. Die Zeit drängt allerdings, denn als nächstes Rennen steht schon am Freitagnachmittag in Val di Fiemme der Massenstart auf dem Programm.