Schweizer Fußballclub Sion kündigte Spielern fristlos

Der Schweizer Fußballerstligist FC Sion hat wegen des Coronavirus zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Der Club kündigte allen Spielern “aus guten Gründen” und “wegen höherer Gewalt” fristlos die Verträge. Präsident Christian Constantin: “Wir sind all unserer Einkommen beraubt. Es ist uns untersagt, ihnen ihre Arbeitsleistung anzubieten, und es ist ihnen untersagt, ihre Leistung zu erbringen.”

Offenbar hatte Constantin gemäß der Zeitung “Blick” vor der Kündigung bei den Spielern das Einverständnis einholen wollen, dass sie ab sofort Kurzarbeit leisten – zum von der Arbeitslosenversicherung vorgesehenen Maximallohn von umgerechnet 11.700 Euro. Die Spieler hätten aufgrund der kurzen Frist dieses Schreiben nicht unterzeichnet, so der “Blick”.

Kurzarbeit kann in der Schweiz allerdings nach aktuellem Stand nur für Arbeitgeber mit unbefristeten Arbeitsverträgen beantragt werden. Das ist etwa bei Fußballspielern in der überwiegenden Mehrheit nicht der Fall. Verträge im Mannschafts-Profisport werden in der Regel zeitlich befristet abgeschlossen.