Schwimmer Bucher über 100 m Delfin als 13. im Semifinale

Von: apa

Schwimmer Simon Bucher steht über 100 m Delfin im olympischen Semifinale. Der Tiroler kam am Freitag in den Pariser Vorläufen auf eine Zeit von 51,55 Sekunden und zog so als 13. in die Vorschlussrunde der Top 16 ein. Um den Finaleinzug geht es für den Vize-Weltmeister um 21.00 Uhr. Im weiteren Verlauf des Vormittags war noch die Oberösterreicherin Lena Kreundl in den Vorläufen über 200 m Lagen im Einsatz.