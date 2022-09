SCM-Slalomkanuten holen in Valstagna 12 Medaillen

Meran/Valstagna – Über 12 Medaillengewinne konnten sich die Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler heute bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft der U16 und Master-Klassen auf der Brenta in Valstagna im Suganertal freuen. 5 davon haben die 6 SCM-Paddler in der U16 geholt. 7 Medaillen, 6 Mal Gold und 1 Mal Bronze, sicherten sich die Veteranen in den Master-Klassen.

Nach den großen Erfolgen vor einer Woche beim nationalen Kanuslalom auf der Brenta in Limena bei Padua haben die „Canoegirls“ des SC Meran bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft 4 Medaillen geholt. Annika Zoe Senoner stand gleich 3 Mal auf dem Podest. Im U16-Kajak-Einer-Teamlauf der Mädchen holten Annika Zoe Senoner, Alice Gravino und Elina Schlechtleitner die Goldmedaille. Im Einzelrennen musste sich Annika Zoe Senoner im Kajak-Einer und im Canadier-Einer Canadier jeweils Caterina Pignat (Sacile) beugen und gewann 2 Mal Silber. Bronze im Kajak-Einer sicherte sich Alice Gravino. Undankbare Vierte wurde Elina Schechtleitner. Die Burschen des SC Meran waren in der U16 nicht ganz so erfolgreich wie die Mädchen. Immerhin gab es für Liam Kaplan, Magnus Mumelter und David Drescher Bronze im Kajak-Einer-Teamlauf. Im K1-Einzelrennen landeten Kaplan, Mumelter und Drescher auf den Plätzen 9, 14 und 17. „Es war ein spannendes Rennen mit perfekten Wettkampfbedingungen. Alle Athleten haben Superleistungen gebracht. Der Mannschaftstitel der „Canoegirls“ motiviert besonders. Unsere U16-Kanuten sind den Ansprüchen und Herausforderungen in ihrer Klasse gewachsen“, kommentierte ihr Trainer Stefan Senoner.

Schaller 5. bei der Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse

Bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse am Samstag in Valstagna war der SC Meran nur durch Carolin Schaller (25) und Tamara Drescher (18) im Kajak-Einer der Frauen vertreten. Schaller legte einen beachtlichen Finallauf hin und platzierte sich als erste Nicht-Berufspaddlerin auf Rang 5. Drescher, die im Sommer wegen eines Freizeit-Unfalls rund 2 Monate ausgefallen ist, kann mit ihrem 9. Platz im Kanuslalom und auch im Extrem-Slalom sehr zufrieden sein. Im Kajak-Einer der Frauen ging der Titel an Stefanie Horn vor Francesca Malagutti und Marta Bertoncelli. Bei den Männern gewann im Kajak-Einer Zeno Ivaldi vor Marco Vianello und Xabier Ferrazzi.

Goldrausch für die SCM-Masters

Mit 6 Mal Gold und 1 Mal Bronze haben heute auch die Masters des SC Meran/Raika-Torggler die Erwartungen erfüllt. Madeleine Rohrer (35-40 Jahre), Stefan Senoner (50-55 Jahre), Walter Weger (60-65 Jahre), Hansjörg Mayr (65-70 Jahre), Georg Hager (70-75 Jahre) holten in ihrer Altersklasse den Titel. Senoner, Weger und Herz gewannen den K1-Teamlauf in der Klasse A (35 – 40 Jahre). Christian Herz (35-40 Jahre) gewann in seiner Altersklasse die Bronzemedaille.

Nachstehend die Ergebnisse:

U16

Kajak-Einer, Mädchen: 1. Caterina Pignat (Sacile) 109,88 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Annika Zoe Senoner 119,02/2; 3. Alice Gravino 134,29/4; 4. Elina Schlechtleitner (alle 3 SC Meran/Raika-Torggler) 188,88/56. Burschen: 1. Daniele Romano (Brescia) 91,72/2; 9. Liam Kaplan 119,97/2; 14. Magnus Mumelter; 17. David Drescher (alle 3 SC Meran/Raika-Torggler).

Canadier-Einer, Mädchen: 1. Vaterina Pignat 140,20/12; 2. Annika Zoe Senoner 214,64/56.

Kajak-Einer-Teamlauf, Mädchen: 1. SC Meran/Raika-Torggler (Gravino, Schlechtleitner, Senoner) 239,83/60. Burschen: 3. SC Meran/Raika-Torggler (Drescher, Kaplan, Mumelter) 141,68/6.

Master-Klassen

Kajak-Einer, Frauen, A-Klasse (35 – 40 Jahre): 1. Madeleine Rohrer (SC Meran/Raika-Torggler) 206,91 Sekunden/10 Strafsekunden.

Kajak-Einer, Männer, A-Klasse (35 – 40 Jahre): 1. Enrico Gheno (Valstagna) 98,30/2; 2. Daniele Paramatti (Capriale) 127,45/6; 3. Christian Herz (SC Meran/Raika-Torggler) 143,2/4.

Kajak-Einer, Männer, D-Klasse (50-55 Jahre): 1. Stefan Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 101,92/2; 2. Andrea Flisi (Viadana) 102,50/2; 3. Andrea Mello (Ivrea) 108,59/2.

Kajak-Einer, Männer, F-Klasse (60-65 Jahre): 1. Walter Weger (SC Meran/Raika-Torggler) 110,95/0; 2. Mario Veronesi (Eridano – Amici del Po) 124,85/4.

Kajak-Einer, Männer, G-Klasse (65-70 Jahre): 1. Hansjörg Mayr (SC Meran/Raika.Torggler) 106,70/0.

Kajak-Einer, Männer, H-Klasse (70-75 Jahre): 1. Georg Hager (SC Meran/Raiks-Torggler) 135,37/4.

Kajak-Einer-Teamlauf, A-Klasse (35-40 Jahre): 1. SC Meran/Raika-Torggler (Christian Herz, Stefan Senoner, Walter Weger) 141,50/6; 2. Trezzo KCC Cipriale 185,85/20.