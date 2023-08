Seidl/Pristauz verpassen Achtelfinale bei Wiener Beach-EM

Robin Seidl und Moritz Pristauz haben bei der Beach-Volleyball-Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die an Nummer 25 gesetzten Österreicher verloren am Freitag in der Zwischenrunde auf dem Center Court ein hart umkämpftes Match gegen die englischen Zwillinge Javier und Joaquin Bello (24) mit 1:2 (-22,22,-12) und schieden aus. Damit sind aus rot-weiß-roter Sicht nur noch Julian Hörl/Alexander Horst beim Heimturnier vertreten.

Der erste Satz verlief lange ausgeglichen. Seidl und Pristauz wehrten vier Satzbälle ab, im fünften Anlauf schlugen die in London lebenden, gebürtigen Spanier aber zu. Im zweiten Durchgang vergab das ÖVV-Duo eine 18:14-Führung sowie drei Satzbälle, ehe es den vierten zum Satzausgleich nutzte. In der Entscheidung hatten die jungen Bello-Brüder das bessere Ende für sich.

“Daheim verlieren ist wirklich bitter. Wir wollten in die Top Ten, das haben wir nicht geschafft, daher überwiegt die Enttäuschung”, erklärte Seidl im ORF-Interview. Rang 17 stand am Ende für die heimische Paarung zu Buche.

Hörl und Horst (8) hatten sich am Donnerstag durch den Gruppensieg direkt für das Achtelfinale qualifiziert, das am Abend als letzte Partie auf dem Center Court gespielt wird. Gegner sind die Niederländer Leon Luini/Yorick De Groot (10).