Seiwald wechselt im Sommer zu Leipzig – Fünfjahresvertrag

Nach Benjamin Sesko wird auch Nicolas Seiwald Red Bull Salzburg am Ende der Saison in Richtung des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig verlassen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler erhält beim Arbeitgeber der ÖFB-Legionäre Xaver Schlager und Konrad Laimer ab Sommer einen Fünfjahresvertrag, wie Österreichs Serienmeister bekanntgab. Seiwald machte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die laut Medienberichten im Bereich von 20 Millionen Euro liegen soll.

“Wir kommentieren nie Transfersummen, aber es ist für auch für uns ein sehr guter Transfer, eine sehr faire Geschichte für alle Seiten”, verlautete Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview. Seiwalds Vertrag wäre noch bis 2026 gelaufen.

“Dieser Wechsel macht für mich auch durch das ähnliche Spielsystem Sinn, und ich freue mich darauf. Aber wer mich kennt, weiß ganz genau, dass ich bis dahin absolut alles für Salzburg geben werde. Mein ganz großes Ziel ist es, den Club mit einem weiteren Meistertitel zu verlassen”, sagte Seiwald. Er habe alles, was er als Fußballer könne, hier gelernt. “Vor allem das letzte Jahr war unglaublich, ich musste mich manchmal zwicken, um mir selbst klarzumachen, was da alles passiert ist. Vor allem die Einsätze in der Champions League und für die österreichische Nationalmannschaft waren etwas ganz Besonderes”, so Seiwald.

Der zehnfache ÖFB-Teamspieler spielte schon in der U9 für Salzburg, mittlerweile hält er beim Profiteam bei 95 Einsätzen, bei den jüngsten beiden Meistertiteln und Cupsiegen war er dabei. “Nici Seiwald ist schon seit 13 Jahren bei uns und dabei ein absolutes Musterbeispiel, wie sich Spieler beim FC Red Bull Salzburg entwickeln können”, betonte Freund. Seiwald sei mittlerweile ein “absoluter Schlüsselspieler” und eine “ganz wichtige Persönlichkeit auf und abseits des Platzes”.

In Leipzig dürfte er in die Fußstapfen seines Landsmannes Laimer treten, der den Club im Sommer in Richtung Bayern München verlassen dürfte. “Es wird schwer, Koni ist ein Topspieler. Ich komme hin als neuer Spieler und will zeigen, was ich kann. Es herrscht auf jeden Fall eine Riesenvorfreude”, sagte Seiwald. Der Wechsel sei ein großer nächster und sehr wichtiger Schritt. “Jetzt mache ich mir noch keinen Druck und konzentriere mich auf Salzburg bis Sommer.”

Sein Coach Matthias Jaissle ist froh, dass das Thema “jetzt durch” ist. “Damit er den Kopf frei bekommt und sich auf die Aufgabe hier konzentrieren kann”, so der Deutsche. Seiwald habe sich den Transfer verdient. “Er ist ein Führungsspieler bei uns, hat sich prächtig entwickelt, ist Nationalspieler und daher im Sommer bereit für den nächsten Schritt”, ist sich Jaissle sicher. Seiwald ist der 20. Salzburg-Spieler, der seit 2012 nach Leipzig wechselt.

“Dass Nicolas Seiwald ein guter Spieler ist, das ist unbestritten so. Er hat in Salzburg eine großartige Entwicklung genommen, er hat europäisch gespielt, ist Nationalspieler, er kennt die Systematik von RB”, hatte Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl bereits am Samstag gesagt. Der Sommer-Transfer von Stürmer Sesko zu den deutschen “Bullen” war schon vor Monaten bekanntgeworden.