Serradori gewann 8. Dakar-Etappe – Motorräder standen still

Außenseiter Mathieu Serradori hat am Montag die 8. Auto-Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewonnen. Der Franzose war in seinem SRT am Tag nach dem Todesfall des portugiesischen Motorradpiloten Paulo Goncalves auf dem 477-km-Teilstück um Wadi Al Dawasir deutlich vor Ex-Formel-Champion Fernando Alonso (ESP/Toyota) der Schnellste. Dritter wurde der Argentinier Orlando Terranova (Mini).

Im Gesamtklassement führt weiterhin Carlos Sainz (Mini) vor Nasser Al-Attiyah (Toyota) und Stephane Peterhansel (Mini). Der Motorrad-Tross mit Matthias Walkner und die Quads waren aufgrund des Unglücks von Goncalves am Sonntag nicht im Einsatz.