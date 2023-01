Shiffrin führt auch im zweiten Kronplatz-Riesentorlauf

Shiffrin in Südtirol wieder auf Siegkurs

US-Skistar Mikaela Shiffrin steuert auch im zweiten Riesentorlauf am Kronplatz auf den Sieg zu. Die am Vortag zum Weltcup-Frauenrekord von 83 Erfolgen gecarvte 27-Jährige führt in Südtirol nach dem ersten Durchgang 0,51 Sekunden vor der Schwedin Sara Hector. Auf Zwischenrang drei vor der Entscheidung ab 13.30 Uhr liegt die Italienerin Marta Bassino (+0,65 Sek.).