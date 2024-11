Shiffrin verpasst in Killington 100. Weltcupsieg

Von: apa

Mikaela Shiffrin hat ihre erste Chance auf den Jubiläumssieg verpasst. Die US-Ausnahmeathletin stürzte am Samstag in ihrem Heimrennen in Killington am Weg zum 100. Weltcupsieg im Zielhang. Die Schwedin Sara Hector gewann den Riesentorlauf vor der Kroatin Zrinka Ljutic (+0,54 Sek.) und Camille Rast (+1,05) aus der Schweiz. Die ÖSV-Frauen enttäuschten mit Ausnahme von Ricarda Haaser (8.), die als einzige Österreicherin in die Punkteränge fuhr.