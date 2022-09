Sieg und Podiumsplatz in Imola

Imola – Gerade zurück gekehrt vom TCR Europe Rennen am Nürburgring ging es für das Team Target aus Andrian gleich weiter nach Imola. Hier wurden 2 Läufe zur TCR Italy Meisterschaft ausgetragen.

Wieder mal ein ausgezeichnetes Ergebnis konnte der Niederländer Niels Langefeld im Qualifying mit einem 2. Platz erzielen. Die anderen Target Fahrer Cesare Brusa kam auf P6, Francesca Raffaele auf P19, bei 37 Teilnehmern (!) ein ausgezeichnetes Ergebnis. Brusa wurde später wegen der Missachtung einer roten Flagge auf den 11. Platz zurückversetzt. Gaststarter Edoardo Cappello auf Rang 20 rundete ein gutes Teamergebnis ab.

Ergebnisse

Beim 1. Rennen am Samstag, kam Langeveld sehr gut vom Start weg und konnte sich schon vor der 1. Kurve in Führung setzen, Führung die er bis zum Schluß nicht mehr abgab und somit seinen bereits 3. Sieg in der laufenden Saison einfahren konnte.

Mit diesem Sieg wird der Kampf um den Titel, mit noch 3 ausstehenden Rennen, wieder äußerst spannend, lediglich 29 Punkte trennen zu diesem Zeitpunkt Langeveld vom führenden Salvatore Tavano.

Cesare Brusa kam auf P9, während Francesca Raffaele einige Plätze gutmachen konnte und das Rennen auf der 15. Position beendete.

Im 2.Rennen am Sonntag startete Langefeld auf Grund der reverse grid Regel, bei der die ersten 8 Startplätze im Qualifying in umgekehrter Reihenfolge ins Rennen gehen, von P7 aus. Er startete eine furiose Aufholjagd und kam als Vierter ins Ziel. Da jedoch sein Gegner um die Meisterschaft, Salvatore Tavano, auf P2 kam, verlor er im direkten Vergleich einige Punke.

Ein unglaubliches Rennen fuhr Cesare Brusa, von Startplatz 4 aus gelang ihm mit P3 ein verdienter Podiumsplatz.

Die nächsten, letzten und entscheidenen Rennen der Saison finden in Vallelunga vom 15.18. September statt.

