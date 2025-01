Sieg und Tor für Kasper, Niederlage für Rossi

Von: apa

Einen Sieg und eine Niederlage hat es am Samstag für Österreichs Legionäre in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegeben. Die Detroit Red Wings gewannen daheim mit Marco Kasper gegen Tampa Bay Lightning mit 2:0, wobei der Innsbrucker in der 31. Minute das erste Tor seiner Mannschaft erzielte. Hingegen musste sich Marco Rossi mit seinen Minnesota Wild zuhause mit 4:5 den Calgary Flames geschlagen geben. Immerhin verbuchte der Feldkircher zwei Assists (beim 2:4 und 4:5).

Kasper hatte im zweiten Drittel ein Powerplay wegen Hakens verursacht und traf, unmittelbar nachdem er die Strafbank verließ. Überragender Spieler der Red Wings war Goalie Cam Talbot, der 28 Schüsse abwehrte und der Gastmannschaft aus Florida das erste Spiel ohne Torerfolg (Shutout) seit November 2023 bescherte. Erst vor einer Woche hatten die Red Wings eine 1:5-Niederlage bei Lightning kassiert.

Rossis Mannschaft biss sich die Zähne an Andrei Kuzmenko aus, der mit zwei Toren – darunter jenem zum 5:2 in der 55. Minute – den Unterschied zugunsten der Flames ausmachte. Besonders spannend waren die letzten acht Minuten des Spiels, in denen beginnend mit dem 1:4 für die Gäste fünf Tore fielen. Den letzten Treffer zum 4:5 erzielte Mats Zuccarello nur 27 Sekunden vor der Schlusssirene.

Kasper hält nun bei sieben Toren und acht Assists, Rossi bei 17 Toren und 25 Assists. Rossi stand 18:48 Minuten auf dem Eis; Kasper 15:42.