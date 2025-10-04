Siege für Arsenal, Manchester United und Tottenham

Von: apa

Arsenal, Tottenham und Manchester United haben am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League Siege gefeiert. Die “Gunners” setzten sich daheim gegen West Ham mit 2:0 durch und übernahmen damit zumindest für wenige Stunden Rang eins von Liverpool. Die “Spurs” feierten mit Kevin Danso ab der 85. Minute einen 2:1-Auswärtserfolg gegen Leeds und das zuletzt kriselnde ManUnited kann nach dem Heim-2:0 gegen Sunderland etwas aufatmen.

Mason Mount (8.) und Benjamin Sesko (31.) bescherten den “Red Devils” den dritten Saisonsieg im achten Bewerbsmatch. Trainer Ruben Amorim hatte vor der Partie als Ablösekandidat gegolten, als möglicher Nachfolger war immer wieder auch Oliver Glasner ins Spiel gebracht worden.