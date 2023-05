Siegesserie von Manchester City in Liga endet in Brighton

Manchester City hat nach zwölf Siegen in Folge in der englischen Fußball-Premier-League wieder einmal nicht gewinnen können. Die bereits als Meister feststehenden “Citizens” mussten sich auch mit Erling Haaland, Kevin de Bruyne und Bernardo Silva am Mittwochabend im Nachtragspiel der 32. Runde beim Tabellensechsten Brighton & Hove Albion mit einem 1:1 begnügen. Nach einem Treffer von Phil Foden (25.) gelang den Hausherren durch Julio Enciso (38.) rasch der Ausgleich.

Es war der erste Punkteverlust des Leaders seit 18. Mai. Damals hatte es für den Champions-League-Finalisten ein 1:1 bei Nottingham Forest gegeben.