Siegesserie von Stefan Kraft reißt in Klingenthal

Die Siegesserie von Stefan Kraft, der die ersten vier Weltcupspringen der Saison gewonnen hat, ist am Samstag in Klingenthal gerissen. Allerdings musste sich der Salzburger nur einem Springer und das nur um 1,2 Zähler beugen: Karl Geiger landete bei 144 und 146 Metern und feierte damit als erster Deutscher überhaupt an diesem Schauplatz einen Einzelsieg. Der Japaner Ryoyu Kobayashi landete 2,8 Zähler hinter Kraft auf dem dritten Rang.

Kraft war nach dem ersten Sprung auf 140 m noch Vierter gewesen, hätte aber fast noch Sieg Nummer fünf geschafft. “Ja, es war ein richtig cooler Wettkampf. Jeder, der heute zugeschaut hat, ist glaube ich, richtig begeistert”, erklärte Kraft. “Wir haben brutal viele weite Sprünge gesehen, die Jury hat das heute richtig cool gemacht.” Es habe viele Sprünge über die Hillsize und sehr schöne Landungen gegeben. “Es hat richtig Spaß gemacht und der Karli (Geiger, Anm.) war richtig stark. Der hat jetzt die 146 m gebraucht. Da muss man ihm einfach gratulieren.”

Das bereits getankte Selbstvertrauen dank der Siegesserie hat dem Gesamt-Weltcup-Zweiten der vergangenen Saison und klaren Gesamtleader viel Selbstvertrauen gebracht. “Ich habe den Schwung mitnehmen können und habe gewusst, dass ich sehr gut drauf bin. Ich habe im zweiten Durchgang sicher meinen besten Sprung über das Wochenende gemacht und auf dem können wir aufbauen”, meinte Kraft schon im Hinblick auf das Sonntag-Springen.

Eine Steigerung im zweiten Durchgang gelang auch Michael Hayböck, der mit einem 145-m-Satz vom 14. auf den achten Rang hüpfte. Auch Jan Hörl, nach dem ersten Heat noch 15., schaffte als Zehnter den Sprung in die Top Ten. Daniel Tschofenig und Manuel Fettner rundeten das neuerlich starke Mannschafts-Ergebnis der Österreicher mit den Rängen 19 und 20 ab.

Als einziger des ÖSV-Sextetts schaffte es Daniel Huber im von Nebel etwas gestörten ersten Durchgang knapp nicht ins Finale der Top 30. Am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) steht in Klingenthal ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm.