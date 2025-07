Silverstone-Bestzeit für Hamilton, Talentprobe von Lindblad

Von: apa

Lokalmatador Lewis Hamilton hat im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone die Bestzeit aufgestellt. Er war im Ferrari 0,023 Sekunden schneller als Spielberg-Sieger Lando Norris im McLaren. Dahinter folgten dessen Teamkollege Oscar Piastri und Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Weltmeister Max Verstappen drehte nur die zehntschnellste Runde. Im zweiten Red-Bull-Boliden saß der 17-jährige Brite Arvid Lindblad und fuhr auf Rang 14.

Der Teenager mit schwedisch-indischen Wurzeln ist damit nun der erst zweite Fahrer in der Geschichte unter 18 Jahren, der an einem Formel-1-Wochenende teilgenommen hat. Der andere ist Vierfach-Weltmeister Verstappen, der 2015 als 17-Jähriger bereits sein Renndebüt gab. “Ich möchte mich nur bei allen für die Gelegenheit bedanken. Es war unglaublich”, meinte Lindblad. Der Brite war mit einer Ausnahmegenehmigung durch die FIA unterwegs, die nach der Ankunft von Verstappen in der Formel 1 18 Jahre als Untergrenze festgelegt hatte.